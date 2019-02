États-Unis : le plan avorté du FBI pour destituer Donald Trump

Dans une interview, Andrew McCabe, ex-chef du FBI par intérim, a confié qu'en 2016 il avait redouté que l'enquête sur les soupçons d'une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump ne soit enterrée. Des réunions auraient alors été menées afin d'écarter définitivement le président en le déclarant "inapte" à assurer ses fonctions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.