États-Unis : la politique étrangère de Donald Trump

Le président américain Donald Trump était le premier à avoir annoncé le vendredi 13 avril soir l'opération de bombardements de la Syrie. Lui qui a expliqué lors de sa campagne présidentielle que les États-Unis ne devaient plus être le gendarme de la planète. Alors, quelle est sa vraie politique étrangère ?