Etats-Unis : le principal suspect des colis piégés démasqué

L'enquête du FBI sur les colis piégés aux Etats-Unis a porté ses fruits. L'empreinte digitale du principal suspect a été découverte sur l'un des colis. Cesar Sayoc, un pro-Trump âgé de 56 ans, a été inculpé et risque 50 ans d'emprisonnement. Selon le chef du FBI, la menace a été sérieuse. Raison pour laquelle ce dernier appelle encore à la vigilance. Donald Trump, pour sa part, refuse toute responsabilité morale dans cette affaire et appelle au calme.