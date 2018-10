Etats-Unis : la psychose règne à l'approche des élection de mi-mandat

Si le climat politique aux Etats-Unis a toujours été exécrable, les récents évènements ont rendu les choses très dangereuses. En effet, le 3 octobre 2018, des enveloppes contenant de la ricine, un poison qui est 400 fois plus dangereux que le cyanure, ont été envoyées à la Maison Blanche et au Pentagone où se trouvent les militaires. Puis quatorze colis piégés ont été expédiés aux personnalités les plus emblématiques et les plus célèbres des USA, notamment à l'ancien président Barack Obama. À ces crimes, s'ajoute la fusillade perpétrée dans une synagogue de Pittsburgh. Les Américains se demandent s'il va encore y avoir de nouvelles attaques d'ici le 6 novembre 2018, jour des élections de mi-mandat, qui vont déterminer l'avenir du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.