États-Unis : le spectacle de l'automne continue de fasciner

Malgré la neige, nous sommes encore en automne jusqu'au 21 décembre. Une saison que les Américains appellent aussi l'été indien. Dans les parcs nationaux, où la faune et la flore sont parfaitement préservées, un spectacle de couleurs saisissant s'offre aux visiteurs. C'est dans le nord des États-Unis que la métamorphose est la plus spectaculaire. Les différentes essences d'arbres semblent rivaliser pour présenter les teintes les plus éblouissantes. La saison de la flamboyance des couleurs s'achèvera dans quelques semaines aux États-Unis, pour laisser place au froid et à la neige.