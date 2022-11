Etats-Unis : tornade dévastatrice au Texas

Au milieu des débris, une famille texane a eu juste le temps de quitter sa maison avant qu'elle ne s'effondre. Pour cause, une tornade dévastatrice a traversé leur quartier vendredi soir. Un chasseur d'orages a pu le filmer. C'était une tempête d'une extrême violence, assez pour renverser un poids lourd. D'ailleurs, plusieurs automobilistes ont perdu le contrôle de leur véhicule. "J'ai essayé de toutes mes forces d'arrêter la voiture, mais je ne pouvais pas. J'ai percuté un camion et on m'est rentré dedans trois ou quatre fois", témoigne l'un d'entre eux. Une douzaine de tornades ont traversé les Etats du Texas, de l'Arkansas et de l'Oklahoma en quelques heures. L'une d'entre elles a été enregistrée à 72 km/h. Les dégâts sont considérables : des dizaines de maisons rasées, des quartiers entiers balayés. Ce samedi matin, 90 000 foyers sont sans électricité. Un bilan provisoire fait état d'un mort. Les blessés, pour leur part, se comptent par dizaine. Et plusieurs personnes sont encore portées disparues. TF1 | Reportage S. Chevallereau