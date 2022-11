États-Unis : tornade dévastatrice au Texas

Des dizaines de maisons sont réduites en miettes. Rien que dans un comté du Texas, 50 habitations ont été broyées par une tornade dévastatrice. Traumatisé, un jeune Américain répète qu'il cherche sa couverture. Une famille a juste eu le temps de quitter leur maison, dont il ne reste plus rien. Au total, 17 tornades ont frappé trois États américains vendredi soir. Certaines ont été enregistrées à plus de 70 km/h. La maison des deux sœurs s'est envolée pour atterrir 40 m plus loin. "C'est la maison dans laquelle nous avons grandi. C'est triste. C'était notre maison et maintenant, elle n'est plus là", témoigne l'une d'elles. Dans l'état voisin de l'Oklahoma, une église n'est plus qu'un tas de débris. Une tempête assez violente pour renverser ce poids lourd. Plusieurs automobilistes ont perdu le contrôle de leur véhicule. L'une d'entre eux s'est filmée. Plus de 90 000 foyers sont sans électricité. Un bilan provisoire fait état d'un mort et des dizaines de blessées. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. TF1 | Reportage S. Chevallereau