États-Unis : tornade meurtrière dans le Mississippi

La nuit dernière a été cauchemardesque dans le Mississippi, aux États-Unis. Sur 160 kilomètres, là où la tornade est passée, reste un enchevêtrement de voitures fracassées et d'arbres déracinés. Les rafales extrêmement violentes ont balayé les maisons et les grêlons, gros comme les balles de golf, tout pulvérisé. Les habitants de la petite ville de Rolling Fork, au Sud de Memphis, sortent se mettre à l'abri. D'autres s'empressent d'aller inspecter les décombres. Maison par maison, les voisins cherchent des signes de vie à la lampe torche. "Ils sont vraiment besoin de l'aide ici, les maisons sont complètement démolies, les commerces aussi. Quasiment toute la ville est dévastée à l'heure où je vous parle", déclare une habitante. Environ 19 personnes ont trouvé la mort, surprises dans leur sommeil. La tornade s'est formée très vite et de manière très violente, en pleine nuit. Elle se déplace à plus de 100 kilomètres par heure. Les autorités, dans ces conditions, n'ont pas eu le temps d'alerter les populations, ni d'anticiper sa trajectoire. TF1 | Reportage J. De Francqueville