États-Unis : tuerie raciste à Buffalo

C'est l'un des pires crimes racistes commis aux États-Unis. Ce samedi à 14h30, la ville de Buffalo pleure ses morts devant un supermarché dans un quartier où vit une forte communauté noire américaine. Dix personnes viennent d'être abattues par un suprémaciste blanc. Trois autres sont grièvement blessées. Les témoins décrivent une scène terrifiante, avec un meurtrier qui n'a laissé aucune chance à ses victimes. "Il était lourdement armé", annonce Joseph Gramaglia, chef de la police à Buffalo (New York). Le suspect sera arrêté quelques minutes plus tard, sans résistance. Il se nomme Payton Gendron et il n'a que 18 ans. Quelques jours avant la tuerie, l'étudiant autoproclamé néonazi a revendiqué son acte dans un document de 180 pages. Rempli de haine contre les Noirs et les Juifs. Toute la nuit, le domicile familial du meurtrier a été perquisitionné par le FBI. Au tribunal, Payton Gendron a plaidé non coupable. S'il est condamné, il est déjà assuré de finir sa vie en prison.