États-Unis : un enfant de sept ans vient au secours des hôpitaux

Aux États-Unis, le bilan du Covid-19 a franchi une nouvelle barre symbolique avec 300 000 contaminations et plus de 8 000 morts. Dans ce contexte, une histoire a ému l'Amérique. Âgé de sept ans, Zohaib Begg a choisi de donner l'exemple face au manque de matériels de protection dans les hôpitaux. Le petit garçon a visité les hôtels de son quartier pour voir s'ils avaient des bonnets de douche à donner aux médecins. Ceux-ci lui ont également donné leurs stocks de gants et de masques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.