États-Unis : un froid polaire meurtrier

Le blizzard envahit les rues de Buffalo. Jusqu'à -20 °C ont été ressentis samedi. Les rares habitants qui osent s'aventurer à l'extérieur sont bloqués, tout comme les véhicules de secours. Les autorités recommandent de rester chez soi, et voici la quantité de neige derrière la porte de cette habitante : "la neige est si épaisse et si lourde qu'on ne peut pas passer à travers". Dans certaines parties du pays, la température ressentie est descendue jusqu'à -48 °C samedi. Ici, l'eau du lac emportée par les vents forts a gelé ces maisons. Avec une quantité impressionnante de stalactites, impossible d'ouvrir la porte. Cette tempête démarrée mercredi soir a provoqué la mort d'au moins 18 personnes à travers le pays. Samedi, plus de 3 000 vols ont été annulés et 200 000 foyers étaient encore privés d’électricité ce samedi soir. Dans les rues, difficile de distinguer la route et les reporters des télévisions américaines ont du mal à assurer leurs interventions. Même les déneigeuses sont à l'arrêt. Les températures devraient revenir aux normales saisonnières en milieu de semaine prochaine. TF1 | Reportage N. Ly, T. Vartanian