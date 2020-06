États-Unis : un homme noir tué par balle lors de son interpellation à Atlanta

Nouvelle bavure policière aux États-Unis. À Atlanta, un jeune homme noir a été tué par balle lors de son interpellation. Une scène à nouveau filmée qui a provoqué de nouvelles manifestations. La cheffe de la police a immédiatement démissionné. Le policier, qui a tiré, a été renvoyé et le deuxième affecté à des tâches administratives.