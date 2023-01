États-Unis : une autre affaire George Floyd ?

Toute la scène a été filmée par la caméra piétonne d'un policier appelé au départ pour un accident de la route. Quand la police l'a arrêté, Keenan Anderson a agi de façon hérétique. Les tests sanguins prouveront qu'il était sous l'emprise du cannabis et de la cocaïne. Mais il n'est pas armé. L'agent veut le faire asseoir, mais effrayé, il prend la fuite. C'est là que les événements dégénèrent. Plaqué au sol, l'homme se débat. Un policier le maintient par terre avec le coude sur son cou. Une technique très décriée. Elle rappelle l'affaire George Floyd, l'homme noir mort étouffé lors de son interpellation en 2020 après avoir été immobilisé de la sorte pendant presque neuf minutes. Il reçoit ensuite six décharges de taser à 50 000 volts chacune pendant plus de 30 secondes. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital d'un arrêt cardiaque. "A ce stade, nous n'avons pas la preuve qu'il y a eu un problème respiratoire ou qu'il a été étouffé. Mais nous savons qu'un usage répété à un niveau accru du taser peut affecter le système cardio-vasculaire d'un individu", a souligné Michel Moore, chef de la police de Los Angeles. Keenan Anderson avait 31 ans, professeur de Lycée, père de famille et cousin de la fondatrice de Black Lives Matter. Ce mouvement dénonce les violences policières racistes envers la communauté noire. Depuis le 1er janvier, trois afro-américains ont été tués lors d'interpellations par la police de Los Angeles. Des rassemblements ont d'ailleurs lieu ce samedi soir à la fois en hommage à ces trois hommes, mais également pour réclamer des sanctions contre ces policiers. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon