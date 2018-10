États-Unis : une fusillade fait plusieurs morts dans une synagogue de Pittsburgh

Ils étaient en train de célébrer un office religieux quand un homme est entré dans la synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Puis, l'individu a ouvert le feu tuant et blessant plusieurs fidèles. Il disposait de plusieurs armes, dont un fusil d'assaut. Blessé lors d'échanges de coups de feu avec la police, le tireur s'est rendu aux forces de l'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.