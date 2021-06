Etats-Unis : une loterie pour encourager la vaccination

Tous les médias en parlent. Les Américains se font de moins en moins vaccinés. Alors, pour les motiver, chaque État essaie de trouver une solution. Et c'est souvent la loterie. Dans l'Ohio, le gros lot est une somme qui fait rêver : un million de dollars, plus de 800 000 euros. C'est Jonathan Carlyle, un chauffeur-livreur qui l'a gagné. Pour les plus jeunes, ce sont les études supérieures qui sont payées. Sachant qu'aux États-Unis, une année à la faculté peut coûter jusqu'à 50 000 euros, c'est un très beau cadeau. C'est le cas de Joseph Costello, 14 ans, gagnant de la loterie pour les vaccinés. Une autre jeune fille, Zoei Vincent, a appris au mariage de sa tante qu'elle avait gagné. Elle va ainsi réaliser son rêve de devenir médecin. À l'approche des vacances, les Américains qui viennent de recevoir une injection peuvent aussi gagner de la nourriture ou des billets d'avion gratuits. Dans les zones rurales, on peut même obtenir un fusil. Cette politique de récompense fonctionne très bien. Dans les États où les loteries sont plus importantes, il y a jusqu'à 53% de personnes en plus qui viennent se faire vacciner.