Etats-Unis : une panique au festival Astroworld fait au moins huit morts

"Des gens sont en train de mourir. Dites leur de s'arrêter", c'est une tentative d'alerter le chanteur sur scène d'une situation anormale. Il est environ 21h au festival de hip-hop Astroworld à Houston, au Texas, quand en plein concert, la fête tourne à la catastrophe. "La foule a commencé à se compresser en direction de la scène. Cela a provoqué une panique, des gens ont été blessés et ont chuté sur le sol", a déclaré Samuel Pena, chef des pompiers de Houston. Des personnes sont évacuées du site en massage cardiaque et des équipes de secours sont en assistance d'urgence auprès de victimes inconscientes, alors que les artistes continuent à se produire devant 50 000 personnes. Le bilan est terrible : huit morts et dix-sept personnes transférées à l'hôpital dont onze en arrêt cardiaque. Plus tôt dans l'après-midi, avant même le début du concert, des dizaines de spectateurs ont forcé l'accès du festival. Ils ont détruit sur le passage les portiques de détection devant une sécurité impuissante. Une atmosphère extrêmement tendue dès le début d'un festival qui se déroule tous les trois ans et est particulièrement attendu du jeune public américain.