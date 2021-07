Été : cinquante nuances de rosé

Arpenter les terrasses d’un café du centre-ville ou les allées d'un camping au bord de la mer, il est sur toutes les tables. Le temps des vacances, le vin rosé met Ko ses concurrents rouge ou blanc. La star de l'été, c'est lui. Le rosé se réinvente tout le temps et ça marche. En dix ans, il a vu ses ventes augmenter de plus de 20 %. Nous consommons chaque année un tiers de la production mondiale de rosés. Alors durant l'été, les rayons des supermarchés lui font la part belle. Les étiquettes sont attrayantes, les prix font le grand écart. Cela va de deux jusqu'à dix-neuf euros la bouteille. Comment choisir ? Nous avons demandé l'avis d'un spécialiste. Deuxième étape de notre test, le vin à près de 19 euros. Le packaging est parfait, la bouteille élégante. C'est le rosé qui a la côte sur les terrasses de Saint-Tropez. Le conseil du pro, entre huit et dix euros, vous trouverez de très bons rosés dont vous connaîtrez l’origine. C'est la Provence, la première région productrice. Et ne croyez pas surtout pas qu'il suffît de mélanger du rouge, du blanc pour faire du rosé. C'est même interdit. Le rosé a cette couleur particulière, car le temps de vinification est raccourci. La suite dans le reportage ci-dessus.