Été : comment protéger votre maison

Cette nuit-là, les propriétaires n'avaient pas fermé leur portail. Opportuniste, un jeune n'hésite pas à entrer illégalement dans le jardin, équipé de gant et d'un sac à dos. Mais la maison est bien fermée. Quelques secondes plus tard, il repart, bredouille. L'été, les quartiers résidentiels sont plus vulnérables. Propriétaires absents, rues désertes, les voleurs en profitent. Une maison en a fait les frais. C'est le deuxième cambriolage pour la famille Cabanne. En tout, 4 000 euros d préjudice. Des cambrioleurs sans scrupule. Alors, pour se protéger, de plus en plus de maison sont équipées de système d'alarme. Un technicien teste ses installations. Une propriétaire a pris toutes les options. Détecteur de mouvements, capteur de portes, tout est relié à un centre de télésurveillance. Une dernière nouveauté, le brouillard anti-cambriolage qui va pouvoir permettre de propager un fumigène. Coût du système, une cinquantaine d'euros par mois. Autre solution contre les cambriolages, la solidarité entre voisins. Une bénévole fait le lien entre la police et les habitants. Un dispositif organisé par la mairie. Son autre mission, rappeler les bons gestes. Plus de détais dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, M. Kouhd, M. Bajac