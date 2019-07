Été : il était une fois les activités de plage...

Flyboard, skysurf, fly fish, blob jump... Les engins de plage ne cessent de surprendre par leurs formes et par leurs noms. Au début des bains de mer, ils n'y avaient que deux alternatives, le ski nautique pour le sportif, et le pédalo pour les autres. Dans les années 60, le surf arriva d'Hawaï, en passant par les États-Unis. Et de nos jours, la star des plages, c'est le paddle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.