Eté indien dans les Vosges, les couleurs du Canada

Décollage vers une destination méconnue, mais pas forcément au bout du pays. Un petit Canada est caché à l'Est de l'Hexagone. Aux commandes de son ULM, Tristan met plein gaz et direction les crêtes vosgiennes pour profiter d'un spectacle éphémère. À l'automne, celles-ci présentent des couleurs d'été indien. Et pour ne rater aucune image, Tristan a toujours son appareil à portée de main. Pour découvrir toute la palette de ces couleurs ocres, il faut redescendre sur la terre ferme. Le lac de Blanchemer offre aux connaisseurs un été indien et un dépaysement total. Ses eaux reflètent le paysage avec l'impression d'une balade sur le continent américain. "Il y a une quiétude et puis c'est beau par tous les temps, par toutes les saisons", se réjouit une passante. Les Vosges comptent une vingtaine de lacs, pour la plupart d'anciens glaciers, vestiges de hautes montagnes disparues il y a des millions d'années. Vu du ciel, on comprend mieux le relief particulier d'un massif tout en rondeur. À certains endroits, les pentes vosgiennes sont plus escarpées. Taillé à flanc de montagne il y a plus d'un siècle, le sentier des roches offre un panorama à 180°.