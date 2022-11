Été indien : les mystères du soleil

Capturer l'éphémère instant, au pays du soleil levant, derrière le Mont Fuji, comme s'il ne devait pas se dresser le lendemain d'un bout à l'autre de la planète. Les Terriens que nous sommes, assistent inlassablement à son lever et à son coucher comme à celui d'un roi. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, les hommes l'ont observé et étudié. La NASA, l'agence spatiale européenne, et tous ceux qui s'intéressent au ciel scrutent H 24 l'astre brûlant. Elle fait partie de cela, depuis 35 ans, Isabelle, le capture dans ces miroirs. On voit son reflet à cette machine qui reconstruit son image. Une observation quotidienne à l'observatoire de Meudon depuis 1908. Comprendre comment fonctionne notre soleil nous permet de comprendre comment fonctionne les autres étoiles. En d'autres termes et si l'on devait établir un profil, le soleil est effectivement une étoile de cinq milliards d'années qui, sur Terre, est à l'origine de la vie. La distance qu'on a avec le soleil nous permet d'avoir de l'eau liquide qui à son tour permet à la vie de se développer. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Le Goïc, J.Y. Mey