Été : la douche froide, une bonne idée ?

En été, même les plus frileux se laissent séduire par la douche froide. Vous êtes nombreux à la préférer fraîche, en cas de forte chaleur, à 30°C, comme ici, dans le Var. Mais est-ce vraiment efficace ? Ce n'est pas le cas, les médecins le déconseillent. Le Docteur Faïza Bossy Chouarfi, médecin généraliste, nous donne son avis médical. On prête pourtant à la douche froide de nombreuses vertus. Elle favoriserait la circulation sanguine, le sommeil et aurait même un effet anti-stress. C'est vrai, la douche ou le bain froid est le passage obligé des sportifs après un entraînement. Sur les images, l'athlète restera plusieurs minutes dans une eau à dix degrés Celsius. Il faut souffrir pour être en forme. Serge Olivares, coach, explique que cela va booster l'immunité et facilitera la récupération. Bien fait sur le corps, mais aussi sur le porte-monnaie, c'est vrai. Privilégier les douches froides, vous permet d'économiser 20 centimes par douche, en gaz et en électricité, soit 122 euros par an et par personne.