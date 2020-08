Été : où et comment circule le coronavirus ?

Les manifestations, les rassemblements familiaux et les fêtes entre amis représentent 21% des foyers de contagion au coronavirus du pays. Mais ce n'est pas uniquement lors de ces événements que le virus se transmet. Alors, où risque-t-on d'être contaminé par le Covid-19 ? Comment l'attrape-t-on ? Et surtout, qui a le plus de risques de le contracter ? Éléments de réponses avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.