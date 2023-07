Êtes-vous "hâlé" en vacances ?

C'est un mot un peu tombé en désuétude. "Un teint hâlé ? Je n'ai jamais entendu ça, c'est peut-être un mot ancien", nous répond un vacancier. Aujourd'hui, on préfère le mot bronzé, le mot hâlé fait son apparition aux XIIIe siècle. Le premier sens, c'est "desséché", c'était toujours méprisant, car ce sont les pauvres qui sont brûlés par le soleil, qui ont le teint hâlé", nous l'explique Jean Pruvost, historien et lexicologue. En particulier, la peau devait être la plus blanche possible. Ce fût pendant des siècles un signe de richesse, voire de noblesse. C'est au début du XXe siècle que tout change. La noblesse découvre les bienfaits des cures thermales et des bains de mer. Les médecins prônent l'héliothérapie pour soigner la tuberculose. Le soleil devient un médicament. Arrive l'année 1936 et les premiers congés payés, l'huile solaire devient l'indispensable du sac de plage. Au fil des décennies, le hâle, que l'on appelle désormais bronzage, envoie toujours le même message : le fait qu'on ait profité de nos vacances et qu'on en soit revenu tout beau. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Portron. L. Garcia