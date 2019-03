Ethiopian Airlines : un Boeing 737 en direction de Nairobi s'est écrasé

Le Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé quelques minutes seulement après son décollage. Personne n'aurait survécu. Le vol devait rallier Addis-Abeba à Nairobi. La page Facebook de la compagnie a publié les premières images du lieu du crash, qui laissent voir l'extrême violence du choc. Aucune hypothèse n'est avancée pour le moment concernant la cause de la catastrophe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.