Éthiopie : le point le plus chaud du globe

En Éthiopie, le désert de Danakil est la région la plus chaude et sans doute la plus inhospitalière de la planète. Là-bas, le site volcanique de Dallol offre un spectacle inouï mais dangereux. Les habitants vivent essentiellement du tourisme et d'un gisement de sel. Le site le plus visité de la région reste le mythique volcan Erta Ale, la "montagne fumante". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.