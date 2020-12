Étiquettes de vin : une véritable arme marketing

Les bouteilles de vin avec le sacro-saint château a tout le temps l'air d'être le même. Mais peu à peu, le bon vieux château tend à laisser la place à des couleurs et des dessins parfois limites. "To Bu Or not to Bu", "Test Covid", "Skin-Contact"... Même les noms s'affranchissent des codes. Souvent cette prise de risque est l'oeuvre des jeunes vignerons comme Fabien Jouves, "Mas Del Périé" - Trespoux-Rassiels (Lot). L'originalité ne se voit ni dans ses vignes, ni dans sa cave. Sur ses bouteilles en revanche, on trouve "Tu vin plus aux soirées", "You F&@K MY WINE ?!". Il produit environ 20 000 bouteilles de chaque à douze euros l'unité. Avec ces bouteilles, ce vigneron naturel vise un public jeune. C'est ce qu'il appelle un "vin de soif", c'est-à-dire convivial, amical. Et quelque part dans le Bordelais, Pauline Lenain, graphiste - "La Lettre M", aiguille les vignobles en quête d'originalité. Pour elle, ces étiquettes modernes permettent de se démarquer dans les rayons. "Les anciennes, elles ont fait leur temps. Et aujourd'hui, elles n'ont plus d'impact. On a des millions de consommateurs avec des personnalités, des profils différents. Et on a envie de voir ça en fait, dans les rayons. Et de se dire, celle-là, elle me ressemble(...), je vais l'emporter avec moi". Alors, ces flacons sont-ils bas de gamme ? Pour une experte, l'étiquette ne présume pas de la qualité du vin, mais plutôt de son origine. "Il y a des régions comme la Provence ou le Languedoc qui sont vraiment capables d'être dans l'originalité, d'avoir plus de liberté parce qu'elles répondent à moins de code et à moins d'historique que d'autres régions comme la Bourgonne ou Bordeaux", explique Marie Mascre, directrice - Agence "Sowine". Une étiquette atypique permet également de marquer les esprits, se souvenir d'un vin apprécié pour le retrouver facilement en rayon.