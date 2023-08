Étrangers : Ils adorent la France... Pas toujours les Français !

Nous avons d'abord tenu à nous documenter sur les Français. Nous serions alors romantiques, élégants, cultivés, mais également flemmards, malpolis, arrogants. Seul moyen d'en avoir le cœur net, nous avons interrogé nos visiteurs de la Rochelle, Charente-Maritime. Et à part Rachel, une touriste irlandaise, qui trouve les Français très sympathiques, ils n'ont pas été très tendres. Désespérés, nous avons changé de lieu, à la recherche d'un peu de réconfort. Le camping Village de la Guyonnière à Saint-Julien-Des Landes, accueille exclusivement des touristes étrangers. Soudain, miracle sur notre chemin, Kor de Groot, un client du camping affirme que les Français sont de très bons cuisiniers et qu'il aime vraiment les dîners et petits déjeuners à la française. Un soulagement car les vacanciers racontent même que nous les Français, avons redoré notre blason. Alors êtes-vous d'accord les Français avec ces affirmations ? En tout cas, ce que l'on peut revendiquer et sans rougir, c'est certainement notre modestie. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou du Cosquer, M. Derre