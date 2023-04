Étretat croule sous les touristes : "Le village va mourir"

Une photo parfaite, les falaises d'Etretat qui surplombent la mer et le ciel bleu. Les touristes viennent du monde entier pour immortaliser ce paysage de carte postale. Dans ce village de quatre kilomètres carrés, on sent vite quand il y a du monde. Des fils d'attente au restaurant, chez le glacier, et même aux toilettes. Et ne cherchez pas de chambres, tous les hôtels sont complets. Les automobilistes ont de quoi perdre la patience. Dès l'entrée de la ville, ce sont des kilomètres de bouchons. Il faut compter une heure pour se garer. Marc Gauthier, agent de surveillance de la voie publique, est là pour réguler la circulation, mais ce n'est pas toujours évident. Des résidentes voient leur village se transformer à chaque arrivée massive de touristes, un cauchemar dans leur vie quotidienne. Et pour l'environnement aussi, cela commence à avoir des conséquences visibles. Sur la plage d'abord, d'où les touristes repartent avec quelques galets en souvenirs. Près de 600 kilos en tout, les jours de haute fréquentation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, L. Lassale