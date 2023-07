Étretat : la star des plages

La plage d'Étretat est cachée entre deux imposantes falaises. Naturelle et sauvage, il est impossible d'y venir sans prendre de photos. Ce site unique en Europe a inspiré de multiples artistes, comme Claude Monet. II représente pour de nombreux Français un lieu à découvrir, au moins une fois dans sa vie. Chaque année, plus d'un million de personnes viennent du monde entier pour découvrir ce petit village de Normandie. Le bleu de la mer tranche avec le blanc des falaises et cela marque bien souvent les esprits. C'est un lieu inoubliable et pourtant si fragile. Tous les ans, la falaise de près de 100 mètres de haut, recule inexorablement. La mer sculpte ces murs de craies, en images, au gré des marais. Par mesure de sécurité, des passages ont été condamnés afin d'éviter les risques. Pour s’éloigner de la foule, tout en profitant de ce paysage de carte postale, certains optent pour le kayak. C’est parfait pour observer à son rythme les falaises et la plage sous un angle peu connu. Perspective unique, moment privilégié au plus près des mythiques couches de calcaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos