Etude : quels symptômes pour Omicron ?

Omicron ou Delta ? Pour répondre à cette question, vos symptômes sont une première piste. Le gros rhume est un classique d'Omicron si l'on en croit les dernières études qui comparent l'ordre d'apparition des symptômes en fonction du variant. Pour Omicron : d'abord le nez qui coule, les maux de tête, la fatigue, les éternuements puis les maux de gorge. Vous gardez en revanche votre goût et votre odorat, c'est l'une des principales différences avec le Delta. Ce dernier provoque des maux de tête, de gorge, un écoulement nasal, de la fièvre et enfin de la toux. Globalement, le variant Omicron attaque moins les voies respiratoires, surtout lorsqu'il est combiné à un chemin vaccinal complet. Est-il indispensable de connaître son variant ? Pour le savoir, il faut faire un test PCR. Et encore, la détection n'est pas automatique. Inutile donc d'engorger les laboratoires pour cela. Positif ou négatif, c'est de ce fait la question à se poser, d'autant que le variant Omicron est bien plus contagieux que Delta. TF1 | Reportage G. Pardigon, C. Abel