Étudiants en médecine dès le lycée ?

Ils portent la blouse blanche, mais sont bien trop jeunes pour être médecins. Pour cause : ils sont lycéens. Pendant deux jours, des élèves de première sont plongés dans le quotidien d'un hôpital. Une immersion qui leur permet de découvrir tous les services de l'admission au bloc opératoire et quelques gestes médicaux. Enzo et Chiara font partie d'un projet pilote du lycée de Saint-Céré (Lot). Il s'agit d'une option santé choisie par 19 élèves de première et terminale qui les préparent à la première année de médecine. Pour trois heures par semaine : chimie, sciences de la vie, méthodologie adaptée au cours de médecine. Et cela marche tellement bien, que l'option santé a suscité des vocations. Le but de la préparation aux études de médecine est de prévenir le phénomène de désertification médicale qui menace le nord du Lot. Et tous les moyens sont bons pour attirer les candidats : stage en hôpital ou en cabinet, visite du Samu de Toulouse avec exercices pratiques. Au bout d'un an, les lycéens sont convaincus. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet