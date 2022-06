Étudiants : pourquoi ils boudent la politique ?

On nous a dits que les étudiants étaient angoissés et déprimés par les deux ans de Covid qui ont perturbé leurs études. Finalement, ils sont démissionnaires face à la politique, qui ne les intéresserait pas. Mais à première vue sur la pelouse du campus de Grenoble, la déprime étudiante ne sauterait pas vraiment aux yeux. Ils viennent de sortir de partielles, ces examens de science politique en l'occurrence. Cela les passionne, mais ils portent un regard sévère sur ce que les candidats aux Législatives ont à leur proposer. L'écologie est à leurs yeux, oubliée. Et si on pensait trouver des étudiants plus studieux à la bibliothèque universitaire, ces antres du savoir ont bien changé. À l'autre bout du campus, une épicerie solidaire fait le plein en plein milieu de l'après-midi. Des étudiants, dans la misère, viennent y faire leurs courses. Ils sont servis par d'autres étudiants, qui eux, n'attendent plus grand-chose du pouvoir politique. À l'école de management de Grenoble, on croise des têtes bien faites dans les couloirs. À force de stage, tous ont multiplié les expériences en entreprise. Pourtant, dans une vidéo, on y voit des élèves-ingénieur renier brutalement leurs études. TF1 | Reportage M. De. Chevigny, P. Lormant