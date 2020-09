Étudiants : une rentrée plus précaire que jamais

Actuellement, les situations d'endettement grimpent en flèche dans les facultés. Un étudiant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et, en cette rentrée, la situation risque de se dégrader encore un peu plus. L'épidémie de coronavirus a empêché bon nombre d'entre eux de trouver un travail. C'est pourtant essentiel à la poursuite de leurs études. Découvrez notre enquête sur la précarité des étudiants.