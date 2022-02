Eunice : une tempête meurtrière en Europe

Un arbre qui finit par céder, et un automobiliste qui vient d’éviter le pire. Au Pays-Bas, quatre personnes n’ont pas eu cette chance. Elles ont été tuées par des chutes d’arbres qui n’ont pas résisté aux violentes rafales de vent. À La Haye-d'Ectot (Manche), des chutes de tuiles ont aussi provoqué des accidents. De ce fait, le pays a déclenché le code rouge et les transports sont suspendus. La tempête Eunice a causé la mort d’au moins treize personnes en Europe. Ce samedi matin, opération sauvetage en Allemagne. La Belgique, non plus n’a pas été épargnée. Les vents soufflaient jusqu’à 130 km/h, occasionnant de nombreux dégâts et la mort d’au moins une personne. Une partie du toit de l’Aéroport de Bruxelles s’est même envolée. Au Royaume-Uni, des chutes d’arbres ont endommagé le réseau ferroviaire. Ce matin, au moins 4,1 millions de foyers restent privés d’électricité. À Londres, des vents dépassant les 150 km/h ont arraché une partie de la toiture d’une célèbre salle de spectacle. La capitale britannique est placée en alerte rouge, avec plus 400 vols annulés dans les aéroports. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko