Euro 2020 : les Bleus se sont fait plaisir face aux Moldaves

Les Bleus se sont imposés (4-1) face à la Moldavie le 22 mars 2019 au stade de Chisinau. Une large victoire alors qu'ils n'ont pas forcé leur talent face à leurs adversaires, classés 170ème au classement Fifa. Ce n'est qu'en fin de match que les Moldaves ont marqué un but anecdotique, célébré par tout le stade, y compris les 500 supporters français. Pour leur prochain match, les champions du monde affronteront l'Islande au Stade de France.