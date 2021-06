Euro 2020 : la France dans les starting-blocks pour supporter les Bleus

C’est un problème que personne n’avait anticipé. Ce jeudi soir et jusqu’au 11 juillet prochain, le supporter longtemps privé de football et de soleil n’aura qu’une angoisse : se trouver la meilleure place. Supporter les Bleus avec une montre au poignet. L’heure du couvre-feu actuellement, c’est 23 heures. Alors pour l’équipe de France, c’est sûr, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Car nous voilà au camping de l’été indien qui veut retrouver dès ce soir la bonne ambiance, la bonne humeur. Et comme dans cette salle de restaurant, la jauge d’accueil n’est que de 50%, le directeur du camping a alors investi dans un nouvel écran géant. La saison estivale commence samedi et son camping est déjà plein. À Saint-Raphaël, les écrans géants sont autorisés mais sur l’espace public, préfectures et mairies peuvent les interdire localement pour éviter les regroupements. Il reste évidemment une option, beaucoup moins réglementée, pour voir les matchs. “Rester à la maison mais dans une très très bonne ambiance, . Donc ça va faire du bien”, précise une dame.