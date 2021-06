Euro 2020 : quels avantages pour les partenaires des Bleus ?

Qui a dit qu'il y avait un âge pour soutenir l'Équipe de France ? Les plus petits supporters ont désormais leurs biberons aux couleurs des Bleus. Une idée de la PME "Le biberon Français" pour l'Euro 2020. La marque a passé un accord avec la Fédération Française de Football pour créer cette version bleu blanc rouge. Une opération qui n'est pas forcément rentable, mais stratégique. "Les coûts de production pour lancer une si petite série sont plus élevés. Mais ce n'est pas grave, car d'un point de vue de notoriété, avec l'engouement autour de ce produit, on est mille fois payé", explique Benjamin Banoun, cofondateur de la marque. Par ailleurs, les photos des joueurs sont réservées aux partenaires officiels de l'Équipe de France, comme dans le supermarché Intermarché. Des marques ont déboursé plusieurs millions d'euros pour se payer l'image des footballeurs. Et visiblement, c'est beaucoup plus rentable qu'une simple publicité. Les Bleus font aussi vendre sur Internet. "Si vous prenez un jeune joueur de l'Équipe de France qui est en train de faire ses premières sélections, nous allons autour de 10 000 ou 20 000 euros ", dévoile Christophe Quiquandon, fondateur de l'agence Bros.