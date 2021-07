Euro de football : un cluster géant ?

Ce n'est pas forcément au moment des matchs dans les stades que les contaminations ont eu lieu. Des supporters anglais, se sont rassemblés samedi soir dans une galerie commerciale à Londres (Royaume-Uni), sans masque, sans aucun geste barrière. D'autres se sont donné de grandes accolades dans les grandes rues de la capitale anglaise, au moment de la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de l'Euro. Ces mêmes scènes de liesse, sans retenue, ont été constatées dans les onze villes où se déroule la compétition. Et même si un pass sanitaire était exigé, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. "Ce que nous devons examiner, c'est ce qui se passe autour des stades. Comment les gens s'y rendent ? Prennent-ils des mesures individuelles ? Que se passe-t-il après le match quand les gens quittent les stades", précise Catherine Smallwood, responsable principale des urgences au bureau européen de l'OMS. Après le match, des supporters se retrouvent et font la fête. C'est notamment le cas en Russie alors que le pays est particulièrement touché par le variant Delta. Les derniers chiffres sont alarmants avec plus de 25 000 contaminations en 24 heures. Même constat en Angleterre où le variant est prédominant. La circulation du virus a repoussé le déconfinement depuis quatre semaines. À moins d'un mois des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs et le gouvernement japonais, conscients de ces risques, n'excluent plus de les organiser à huis clos, sans spectateurs.