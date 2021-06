Euro : les Bleus à la veille du match France-Hongrie

La tradition est bien ancrée. Quand un joueur fête son anniversaire lors d’une compétition, il a droit à son gâteau. Ambiance festive à table et décontractée à l’entraînement. Samedi, le soleil promet d’éprouver les Bleus alors il faut s’adapter, se préparer à affronter 33 degrés au coup d’envoi face à l’équipe hongroise. “C’est une équipe généreuse et il y a l’appui du stade plein qui sera avec eux aussi”, souligne Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France de football. Malgré l’épidémie de Covid-19, le gouvernement hongrois n’a imposé aucune jauge dans la Puskas Arena. Le stade de Budapest accueillera samedi 68 000 spectateurs. Pour l’équipe de France, c’est la première fois depuis mars 2020 qu’un stade sera à 100% de sa capacité. Du côté des Bleus, on se réjouit de retrouver des tribunes pleines. En attendant de retrouver un stade plein, leurs supporters, eux, ont envahi les bains publics de Budapest. Samedi, ils seront 4 500 dans les tribunes.