Euro : les Bleus fin prêts pour leur deuxième match

Après une entrée réussie dans cette Euro, grâce à leur victoire face à l'Allemagne, les Bleus sont forcément détendus. Ce samedi, ils vont affronter la Hongrie. Il faut noter que ce n'est pas l'adversaire le plus difficile. Tout à l'heure, ils sont sortis de leur hôtel pour rejoindre le stade de Ferenc-Puskas. Les joueurs étaient acclamés par quelques dizaines de supporters français qui ne voulaient pas manquer leur départ. Les joueurs ont donc pris la direction du stade après avoir passé la matinée tranquille, un petit réveil musculaire et un déjeuner à 11h30. Il est vrai que c'est assez tôt. Mais, cela fait trois jours que Didier Deschamps a avancé l'heure du déjeuner pour s'habituer à ces nouveaux horaires avec un match à 15 heures. Dans quelques instants, les Bleus vont retrouver leurs supporters dans le stade et pourquoi pas décrocher dès aujourd'hui leur qualification pour les huitièmes de finale.