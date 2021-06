Euro : les Bleus tenus en échec en Hongrie

Face à 55 000 Hongrois, survoltés, nos champions du monde ont été approximatifs. Ils étaient incapables de battre la 37e nation mondiale, si vaillante dans la fournaise de Budapest. "C'est super chaud. C'est la première fois qu'on joue un match avec le stade plein. Et ça change nos habitudes. On ne s'entend pas", regrette Antoine Griezmann, attaquant de l'Équipe de France de football. Peut-on se satisfaire de ces explications ? Comment ces Bleus peuvent-ils perdre leur repère si rapidement et manquer autant d'occasions ? Benzema, Griezmann, Mbappé, l'attaque est décrite comme la meilleure au monde. La France a tiré dix fois à côté du but hongrois. Les Français ont semblé plus touchés par la chaleur. Les deux interruptions dans le match n'ont rien changé. Auraient-ils un peu sous-estimé la Hongrie ? Il faut toujours se méfier des adversaires qui semblent faciles à battre surtout quand ils jouent à domicile. De la maladresse, de la malchance aussi, le stress s'invite chez les 6 000 Français jusqu'à la 66ème minute où Antoine Griezmann a trouvé l'égalisation. Les Bleus n'ont pas tenu leur rang face à aux Hongrois courageux. La qualification pour les huitièmes de finale n'est pas compromise mais dès mercredi contre les Portugais, ils devront montrer un tout autre visage.