Euro : les supporters des Bleus au Grau-du-Roi se préparent

Aurélie Erhel nous raconte comment les supporters des Bleus attendent le match de ce samedi dans une paillote au Grau-du-Roi. Sur place, des drapeaux tricolores ont été installés. On commence aussi à maquiller les clients, notamment des enfants et des parents. Dans cet établissement, toute l'équipe est fan de foot. Les serveurs se sont donc préparés juste avant le service. Pour faire monter l'ambiance, des cornes de brume ont été installées sur les tables. Elles permettront aux clients de faire un maximum de bruit. À côté, le barman a une cloche derrière son bar. Et à chaque but, il va la faire retentir. D'ici 15 heures, on s'attend à ce que la paillote fasse le plein. En cas de victoire des Bleus, tout le monde va sûrement finir à l'eau, puisque la mer est juste à côté.