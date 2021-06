Euro : les supporters français fin prêts au stade de Budapest

Des milliers de supporters français ensemble devant un stade, cela fait un an et demi qu'on n'avait pas vu une telle image. Les portes du stade viennent à peine d'ouvrir et les premiers supporters qui entrent n'y croient toujours pas. L'impatience se fait sentir. "Les billets, on les a depuis un an déjà, et enfin être là, ça fait plaisir", explique l'un d'eux. "Se retrouver dans un stade plein ça va être incroyable", estime un autre. Les supporters se sont levés tôt ce matin pour se préparer. Aucun détail n'est oublié. Les chants sont répétés pour la énième fois. La plupart des supporters sont arrivés à la dernière minute, mais pas question de ne pas prendre le temps de visiter Budapest. Avant le match, il faut passer par une dernière étape : présenter un test PCR négatif. Une condition indispensable pour pouvoir retirer le bracelet et ainsi accéder au stade. Ceux qui l'ont déjà fait ne quittent plus leur mascotte et leur drapeau tricolore. Des supporters confiants face à la Hongrie et prêts à tout donner dans les tribunes.