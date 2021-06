Euro : les supporters prêts à soutenir les Bleus

Alexis et ses copains ont une excuse : ce samedi matin, ils ont un peu la tête ailleurs. "Quand on faisait le match, c'est comme si on faisait France-Hongrie. Sauf que là, c'est un petit terrain donc les buts défilent vite", lance le petit garçon. Les jeunes de l'école de foot de Meudon (Hauts-de-Seine) sont toutefois confiants mais exigeants. À côté, les grands ont déjà le programme de l'Euro en tête. Dans le Sud, sur une plage marseillaise, même un festival de sport extrême va se convertir pendant 90 minutes. "Même si nous, c'est des sports de glisse en priorité, on connaît l'OM et c'est dans notre ADN", lance Benoît Moussilmani, organisateur du festival "Freestyle Cup" à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans un bar de la région parisienne, il y a un nouvel écran pour l'occasion. 200 personnes ont réservé et l'établissement sera plein. En attendant, le match se joue au baby-foot et malheureusement, les Hongrois en rouge mènent au score.