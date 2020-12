EuroMillions : que feriez-vous avec 200 millions d'euros ?

Le pays compte 3,5 millions de joueurs à l'EuroMillions. Et depuis vendredi soir, un heureux gagnant a raflé le jackpot de 200 millions d'euros. Ce multimillionaire devient la 410ème fortune de l'Hexagone et se classe devant Arnaud Lagardère. Mais gagner ce gros lot peut être un choc, comme l'a témoigné un gagnant il y a dix ans. "C'est un tsunami. Toutes nos dettes et tous nos soucis s'envolent. Et puis on se dit, ce n'est pas possible", dévoile-t-il. Aujourd'hui, avec 200 millions d'euros, soit quatre tonnes d'or, que feriez-vous ? Certains souhaitent changer de maison et acheter un bateau, tandis que d'autres veulent surtout faire plaisir à leurs proches. Avec une telle fortune, les rêves les plus fous sont accessibles. Avec une telle somme, vous pouvez faire cinq allers-retours sur la lune ou passer trente ans dans une suite d'un palace. Elle permet aussi d'acquérir dix jets privés. Et pour les plus économes, cette somme placée rapporterait quatre millions d'euros par an. Reste à souhaiter à l'heureux propriétaire de ces 200 millions d'euros de trouver le bonheur, qui lui, ne s'achète pas.