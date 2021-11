EuroMillions : une Tahitienne remporte le jackpot record

Elle vivait déjà dans un décor de carte postale. Elle pourra enfin y mener une vie de rêve en toute discrétion, car l'heureuse gagnante d'une trentaine d'années souhaite garder l'anonymat. Seuls ses représentants de la Française des jeux l'ont rencontré pour lui remettre un gros chèque. Ils nous racontent comment la jeune tahitienne a tenté sa chance pour la première fois. "Son grand-père avait l'habitude de jouer régulièrement, et très souvent elle le narguait en lui disant que si elle jouait, elle allait gagner. Elle a eu une forme d'intuition et s'est dit, c'est aujourd'hui", raconte Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants à la Française des jeux. Et la jeune femme a misé sur le hasard pour choisir la combinaison gagnante. Pourtant, elle n'avait pas de numéro fétiche. Elle a utilisé le Système Flash, cinq numéros et deux étoiles tirés au sort. Et elle n'avait qu'une chance sur 139 millions de remporter le jackpot, le plus important de l'histoire de la Française des jeux. Et avec cette cagnotte, l'équivalent de 26,252 milliards de francs pacifique, vous pourrez faire des cadeaux et même être très généreux. Offrir par exemple 14 résidences comme l'ancienne villa de Johnny Hallyday à Los Angeles, ou encore acheter 78 atolls de 1000 m² avec villa de rêve ou pourquoi pas commander 2 750 000 massages au bord de l'eau, histoire de se détendre avant de sauter dans le premier avion. La gagnante souhaite découvrir la neige qu'elle n'a jamais vu avant de retourner travailler. Elle a fait savoir qu'elle voulait surtout " rester simple et continuer à se promener nu pied".