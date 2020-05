Europa-Park rouvre ses portes en Allemagne

Les parcs d'attractions vont théoriquement pouvoir rouvrir à partir de mardi 2 juin dans les zones vertes, et le 22 juin en région parisienne, avec une limitation drastique du nombre de visiteurs. En Allemagne, Europa-Park, le deuxième plus grand parc européen a rouvert ses portes ce vendredi. Notre équipe a donc testé pour nous le grand huit avec un masque.