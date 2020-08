Europe : où pouvons-nous aller ?

Des contrôles renforcés ont été instaurés pour les voyageurs arrivant sur les sols de certains pays. Le Royaume-Uni vient de s'inscrire dans cette lignée. Si vous avez décidé donc de quitter la France pour vous envoler vers un pays d'Europe, vous devez remplir un formulaire d'identification sur Internet avant le départ ou sur papier dans l'avion. C'est la première des formalités. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.