Europe : quelle défense pour demain ?

Un drapeau européen sur des navires de guerre, cela existe bien, en mer Méditerranée. Aujourd’hui, l’Union européenne mène six opérations dans le monde. Ce sont des missions de maintien de la paix, de protection des côtes ou de formation d’armée locale. Le vieux continent s’associe également sur des projets d’armement, comme la fabrication de l’hélicoptère Tigre par la France, l’Allemagne et l’Espagne. Cependant, il n’y a pas d’armée européenne, seulement des interventions qui restent à l’initiative de chaque pays. À 27, les membres de l’Union ont pourtant dépensé en 2020 plus de 230 milliards de dollars pour leur défense. C’est près de quatre fois plus que la Russie, un peu moins que la Chine, mais trois fois moins que les États-Unis. C’est sur eux que l’Europe compte pour sa défense depuis la Seconde Guerre mondiale et la création de l’OTAN. Pour assurer leur propre sécurité, les Européens devront accepter d’augmenter leur dépense militaire. C’est un frein, jusqu’à présent pour beaucoup d’États membres. Mais avec la guerre en Ukraine, la donne pourrait changer. TF1 | Reportage M. Verron, O. Santicchi, C. Gerbelot